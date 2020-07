Asus ZenScreen MB14AC: Exterme monitor met usb-c

Een laptopscherm kan nog wel eens te krap zijn voor alle vensters die je open hebt staan. Overweeg dan eens een portable monitor zoals de Asus ZenScreen MB14AC.

Met een schermdiagonaal van 14 inch (35,5 cm) is dit in feite een compactere versie van het eerder uitgebrachte 15,6 inch-model. De resolutie is opnieuw full hd. Er zit een beschermhoes bij, waar de monitor magnetisch in vastklikt en waar-ie mee rechtop is te zetten.

Enkele kabel

Dit kan zowel in horizontale als verticale stand. Er komt slechts een enkele usb-c-kabel aan te pas. Voor notebooks zonder usb-c wordt een usb-a-adapter meegeleverd. Het beeldscherm wordt verkocht voor 240 euro.