Audio-editor Audacity gaat ip-adressen en meer verzamelen

2021-07-05T11:01:00

2021-07-07T10:51:37

De nieuwe eigenaar achter de bekende audiobewerkingssoftware Audacity verzamelt voortaan ip-adressen en andere persoonlijke gegevens van gebruikers. Dat blijkt uit een recent aangepast privacybeleid.

Audacity bestaat reeds sinds 2000 en is tot een van de meestgebruikte audio-editors uitgegroeid. Je kunt er geluidsopnames mee op maat knippen, volumes van individuele audiosporen bijstellen, ruis verwijderen en andere aanpassingen maken om de audiokwaliteit te verbeteren. Vorig jaar werd bekend dat het gratis programmaatje door de jaren heen al meer dan 100 miljoen keer gedownload is.

Twee maanden terug werd de software door Muse Group overgenomen. Hoewel dat bedrijf destijds aangaf dat Audacity gratis en opensource zou blijven, zijn er alsnog controversiële besluiten genomen. Zo wilde men eerder al een update doorvoeren waardoor telemetrie van gebruikers verzameld kon worden. Je moest daarvoor eerst wel toestemming geven.

Verzamelen en delen

Desondanks reageerden gebruikers hier zeer kritisch op, en besloot Muse Group van deze opt-in af te zien. Nu gaat de firma alsnog privégegevens verzamelen, zo valt te lezen in het onlangs aangepaste privacybeleid van Audacity. Waaronder je ip-adres, processortype en welk besturingssysteem je draait.

Het ip-adres wordt pas na een dag in versleutelde vorm opgeslagen en daarna nog eens voor een jaar bewaard. Het idee daarachter is dat je ware ip-adres 24 uur lang inzichtelijk is voor de partijen waarmee de informatie gedeeld wordt. Hoewel de data op Europese servers wordt opgeslagen, kan het gedeeld worden met Muse Group-vestigingen in Rusland en Amerika.

Vage bewoording

De informatie kan ook aan autoriteiten overgedragen worden, zodra die daar om vragen. Door de bewoording in het privacybeleid is niet duidelijk welke gegevens er voor dit doeleinde eventueel nog meer worden vergaard. Verder valt op dat de software ineens niet meer bedoeld is voor gebruikers die jonger zijn dan 13 jaar.

In online reacties wordt Audacity al tot spyware bestempeld. Omdat de software opensource is, bestaan er echter gelukkig ook versies waarop het privacybeleid van Muse Group helemaal niet van toepassing is. Zo'n variant heet ook wel een fork, en een van de meest recente Audacity-forks vind je hier.