Azio RCK Keyboard: typemachine met vleugje leer

2018-12-13T10:00:00

2018-12-12T16:21:03

Onlangs waren we erg te spreken over het Retro Classic-keyboard van Azio Corp, een toetsenbord in de vorm van een typemachine. Tijd voor een opvolger, dachten de makers.

Genoeg liefhebbers kochten het Retro Classic-keyboard om binnenkort een nieuwe variant uit te brengen, het RCK Keyboard. In feite hetzelfde design inclusief afwerking van metaal en leer, maar dan compacter door het ontbreken van het numpad-gedeelte.

Alles van leer

De Amerikaanse start-up is in ieder geval fan van leer. Er zitten namelijk ook een bijbehorende polssteun, muismat én muis van leer in de pijpleiding. Door de hoge adviesprijs is het er wel weer echt eentje voor de liefhebber: minimaal 220 dollar.