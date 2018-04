Bedrijven keren Facebook de rug toe na datalek

2018-03-28T10:03:31

2018-03-28T10:04:46

Niet alleen Facebook-gebruikers zelf overwegen hun account te verwijderen na het recente privacy-schandaal, ook enkele bedrijven keren het sociale netwerk de rug toe. In sommige gevallen worden hele Facebook-pagina's verwijderd.

De pagina's van automerk Tesla en ruimtevaartmaatschappij SpaceX - beide van Elon Musk - bestaan inmiddels niet meer. Vandaag is bekendgemaakt dat ook de pagina van het Amerikaanse Playboy offline is gehaald. Volgens website The Verge zijn alledrie wel nog actief op Instagram, wat onderdeel is van Facebook.

Andere bedrijven nemen minder rigoureuze maatregelen, maar willen alsnog een statement maken. Mozilla en Sonos doen dat beide door tijdelijk niet meer op Facebook te adverteren. Ze hopen de dienst daarmee onder druk te zetten, zodat er sneller strengere privacy-maatregelen worden genomen.

Zwaar weer

Vorige week werd bekend dat een derde partij met de naam Cambridge Analytica de profielen van 50 miljoen Facebook-gebruikers misbruikte voor politieke doeleinden. Daarna werd de beweging #deletefacebook in gang gezet op Twitter. Facebook-eigenaar Mark Zuckerberg liet later weten geen duidelijk verschil te zien in het aantal accounts dat daadwerkelijk is verwijderd.

Lees ook: Je Facebook-account deactiveren of verwijderen doe je zo

Desondanks verkeert Facebook wel degelijk in zwaar weer. Zuckerberg gaat zich verantwoorden tegenover het Amerikaanse Congres en ook Europa wil opheldering. Het bedrijf was van plan om deze maand een slimme speaker aan te kondigen, maar zou daar nu toch maar even mee wachten. Het onthullen van een Facebook-speaker die altijd meeluistert, zou nu een onhandige timing zijn.