Bedrijven telkens vaker ransomware-doelwit

2019-08-09T10:12:00

2019-08-09T14:36:16

Hoewel ransomware tegenwoordig individuele pc-gebruikers vaker met rust laat, zijn nu juist bedrijven een gewild doelwit voor cybercriminelen. Het afgelopen jaar merkte Malwarebytes op dit gebied een aanzienlijke stijging.

Malwarebytes biedt ook een zakelijke versie van zijn antivirus-software aan. Daarmee kunnen bedrijven en organisaties alle computers binnen een netwerk beschermen tegen malware. Tussen 2018 en 2019 zag men op die manier het aantal ransomware-detecties met maar liefst 365 procent toenemen.

Het verband met individuele ranswomare-aanvallen is in onderstaande grafiek duidelijk zichtbaar. Die piekten rond augustus van 2018 en namen vanaf begin 2019 telkens verder af. En juist daar start de toename op zakelijke aanvallen. De trend komt overeen met de resultaten van andere onderzoekers, waaronder die van Microsoft.

Grotere buit

Bedrijven hebben niet alleen een diepere portemonnee dan willekeurige Windows-gebruikers. Criminelen leggen gelijk een netwerk van gelinkte computers plat, wat een hele organisatie kan ontregelen. Daarnaast is de versleutelde data doorgaans gevoeliger, denk aan privé-gegevens van klanten. Er is daardoor een grotere kans dat men met losgeld over de brug komt.

Meer dan de helft van de aanvallen is opgemerkt bij Amerikaanse bedrijven. Ook in Canada en het Verenigd Koninkrijk komen dit soort aanvallen relatief vaak voor. Nederland komt niet voor in de top 10 met meest belaagde landen.