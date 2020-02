Belastingaangifte 2019 in Excel - binnenkort in Computer Idee

2020-02-26T10:32:40

2020-02-26T11:47:32

Het is weer zover, vanaf 1 maart mogen we de jaarlijkse belastingaangifte over 2019 invullen. Ook in 2020 helpt Computer Idee je weer alles uit je aangifte te halen dankzij het intelligente Excel-bestand van Wim de Groot.

Al wordt het je tegenwoordig steeds makkelijker gemaakt om je belastingaangifte in te vullen, extra hulp is altijd welkom. Net als ieder jaar biedt Computer Idee je ook dit jaar het befaamde rekenbestand voor Excel van Wim de Groot aan. In nummer 8 van Computer Idee - dat op 13 maart bij de abonnees en vanaf 17 maart in de winkel ligt - vind je de complete uitleg over hoe je dit Excel-bestand kunt gebruiken.

Rond 13 maart zullen we ook het Excel-bestand van Wim de Groot online plaatsen. Mochten er later nog updates voor het bestand beschikbaar komen, dan zullen we die uiteraard ook meteen plaatsen. Houd onze website en Computer Idee 8 dus in de gaten!