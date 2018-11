Bespaar tijd in Google Docs met dit nieuwe trucje

2018-10-29T11:25:00

2018-10-29T11:22:29

Google Drive-apps als Google Docs en Google Slides zijn handige en gratis online alternatieven op betaalde office-programma's als Word en PowerPoint. Nu is er een nieuw trucje door Google bedacht waarmee je net even wat efficiënter nieuwe online documenten kunt aanmaken.

Stel, je wilt een nieuwe Google Doc-document aanmaken. Normaal gesproken surf je dan eerst naar de site van Google Drive, klik je op Nieuw en dan Google Documenten. Dit kan voortaan veel sneller. Typ simpelweg 'doc.new' in de adresbalk (zonder aanhalingstekens) en druk op Enter. Je zit nu gelijk in een nieuw, leeg document.

Domeinnaam

Google is namelijk de eigenaar van de domeinnaam .new en zet dat nu in voor dit handigheidje. Het geldt ook voor de volgende apps van Google:

sheet.new - Maak een nieuwe Spreadsheet (Excel-tegenhanger) aan

slide.new - Maak een nieuwe Presentatie aan

form.new - Maak een nieuw Formulier aan

site.new - Maak een nieuwe Google Site aan

De volgende stap is om deze sites op te slaan in je favorieten/bladwijzers. Je maakt vanaf dan een nieuw document aan in één klik.