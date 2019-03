Bestanden-verzender van Firefox eindelijk officieel

Wie grote bestanden wil versturen, kent waarschijnlijk WeTransfer of DropSend. Nu mengt ook Firefox zich in deze markt, met Firefox Send. Komt die naam je bekend voor? Dat klopt: de dienst bestaat al zeker anderhalf jaar, maar is vandaag pas officieel uit de experimentele fase gehaald.

Send is een gratis versleutelde file-transfer-dienst die je kunt gebruiken in je browser en – in de (nabije) toekomst als Android-app. Iedereen kan bestanden tot 1 GB versturen. Heb je meer bestanden (tot 2,5 GB), dan moet je een Firefox-account aanmaken. In de praktijk zal 1 GB voor de meeste mensen genoeg zijn.

Dit bericht zal zichzelf automatisch vernietiigen - of zoiets

Firefox Send werkt simpel: je uploadt een bestand en geeft aan hoe lang de download beschikbaar moet blijven. Je kunt kiezen uit 5 minuten, 1 uur, 1 dag of 7 dagen, óf je kiest voor het aantal keer dat je bestand gedownload mag worden (1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 20x, 50x of 100x). Wel zo prettig, want er zijn genoeg situaties te bedenken waarin je bestanden wilt delen maar niet wilt dat die bestanden eindeloos in de cloud blijven hangen. Optioneel kun je het bestand nog beveiligen met een wachtwoord – een beveiliging dus bovenop de end-to-end-encryptie die de dienst al biedt. Is het bestand geüpload, dan krijg je een link die je kunt versturen. Je hoeft dus noch je eigen, nog het e-mailadres van de ontvanger op te geven. En dat is uit privacy-oogpunt wel zo lekker natuurlijk.