Betalen met Garmin-smartwatches nu ook in Nederland

2018-10-31T09:29:00

2018-10-31T09:25:47

Eigenaren van een Garmin-smartwatch kunnen hun horloge voortaan gebruiken om contactloos af te rekenen bij pinautomaten die deze techniek ondersteunen.

Vooralsnog geldt dat alleen voor Rabobank-klanten, binnenkort volgen ook ABN Amro en verstrekker van creditcards ICS. Het systeem heet Garmin Pay en werkt door middel van de nfc-chip die in verschillende modellen zit verwerkt, waaronder de Vivoactive 3 en Forerunner 645-horloges.

Gebruikers koppelen eerst hun bankpas(sen) aan de smartwatch. Zodra het tijd is om af te rekenen, openen ze de Garmin Pay-app op hun horloge, kiezen ze de pas in kwestie, voeren ze de bijbehorende pincode in en houden ze hun pols tegen de pinautomaat aan. Het bedrag wordt vervolgens van de rekening afgeschreven.

In het filmpje onderaan dit artikel zie je stap voor stap hoe het werkt.

Apple en Google voor

Opvallend is dat Garmin hiermee grote jongens als Apple en Google voor is. Deze bedrijven ontwikkelden respectievelijk Apple Pay en Google Pay voor Apple Watches en Android-horloges, maar de techniek is hier nog niet beschikbaar. Overigens reken je met Garmin Pay bedragen af van maximaal 25 euro per keer, net zoals je kent van contactloos betalen met je bankpas.