Betere samenwerking burgers en politie door nieuw meldingssysteem BART!

2020-03-09T09:57:00

2020-03-09T09:59:47

Een nieuw meldingssysteem onder de naam BART! (Burger Alert Real Time) moet een betere samenwerking tussen burgers en politie mogelijk maken. Een koppeling met bestaande platformen als WhatsApp en Facebook helpt daarbij.

In veel wijken bestaan tegenwoordig al WhatsApp-groepen. Buurtbewoners delen daarin informatie met elkaar zodra ze verdachte zaken in hun woonwijk zien. Maar wat is daarna de vervolgstap? Daar moet BART! bij helpen. Het systeem scant namelijk berichten op sociale media en zorgt ervoor dat meldingen bij de juiste afdeling terechtkomen.

Dat kan bij de politie zijn, maar bijvoorbeeld ook bij de gemeente als het slechts overlast betreft van iets als een losse stoeptegel. Of denk aan de brandweer en ambulancepersoneel. Agenten weten direct of iets een spoedgeval is en weten ook waar ze zijn moeten. Dit is allemaal op te maken uit de inhoud én zogeheten metadata van berichten die op sociale kanalen wordt geplaatst.

Testfase

Momenteel wordt het meldingsplatform getest in de gemeente Den Haag, in de stadsdelen Escamp en Leidscheveen/Ypenburg. Eén van de uitdagingen is op privacy-gebied. Er bestaan tegenwoordig strenge wetten over de verzameling van dit soort gegevens. Zo moeten burgers expliciet toestemming kunnen geven en mag de data niet te lang bewaard worden.