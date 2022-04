‘Bewerkfunctie Twitter houdt bewerkgeschiedenis bij’

2022-04-19T09:08:55

2022-04-19T09:11:26

Twitter liet eerder weten dat gebruikers toegang krijgen tot een bewerkknop. Maar dat roept wel vragen op over de openbaarheid van die bewerkingen.

Als we de bevindingen van software-ingenieur Jane Manchung Wong mogen geloven dat zit dat straks wel snor. Wong meldt namelijk dat Twitter een bewerkgeschiedenis bijhoudt.

Het is echter niet duidelijk of je als gebruiker toegang krijgt tot de bewerkgeschiedenis van een tweet. Op moment van schrijven heeft Wong daar nog geen bewijs voor gevonden. Een openbare bewerkgeschiedenis moet een hoop problemen kunnen voorkomen.

Screenshot van bewerkfunctie op Twitter

Daarnaast plaatste een andere software-ingenieur een screenshot op Twitter, waarop we de bewerkfunctie in de lijst met andere opties zien staan. Het is niet duidelijk of de screenshot, in dit geval gemaakt door Alessandro Paluzzi, zelf gemaakt is (en het dus een zogenaamde mock-up is) of dat het daadwerkelijk de aankomende functie in de officiële Twitter-app betreft.

Wanneer je op de bewerkknop drukt, dan kom je terecht in hetzelfde scherm waar je normaliter een tweet opstelt. Echter, het tekstveld is niet leeg. De tekst van je vorige tweet staat er nog, evenals een blauwe Updateknop. In de screenshots van Paluzzi zien we geen bewerkgeschiedenis staan.

Twitter wil momenteel niet bevestigen of er een soort tweettracker komt, waarmee je dus de bewerkgeschiedenis van aangepaste berichten kunt inzien.