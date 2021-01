Bird Buddy: Slim vogelhuisje spot gevederde vrienden

2021-01-05T10:00:00

2021-01-05T10:09:33

Vogelspotters, opgelet! Bird Buddy is een vogelvoederhuisje met ingebouwde camera en vol slimmigheden.

Zodra zo'n gevederde vriend in de buurt komt, wordt-ie direct op de gevoelige plaat vastgelegd. Dat niet alleen, de ingebouwde kunstmatige intelligentie identificeert het dier automatisch. In de bijbehorende app is vervolgens terug te zien welke vogelsoorten je achtertuin precies rijk is.

Nog even broeden

Wel nog even geduld: dit Kickstarter-project is nog volop in ontwikkeling en spreidt pas in september de vleugels. Vliegensvlug de portemonnee trekken, hoeft dus nog niet. Zo'n huisje kost weldra 189 euro.