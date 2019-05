Bitcoin maakt debuut in Excel

2019-05-28T11:39:46

2019-05-28T12:00:49

Het lijkt erop dat Microsoft denkt dat de Bitcoin een blijvertje is: het symbool voor de cryptomunt is namelijk stilletjes toegevoegd aan Excel.

Wie naar Celeigenschappen gaat, voor Getal en daarna voor Valuta kiest, kan kiezen heel veel verschillende symbolen, van de euro en de dollar tot minder bekende munteenheden als de Georgische lari tot de Oeigoerse renmimbi. Al deze betaalmiddelen hebben één ding gemeen: ze zijn tastbaar.

Eerste cryptomunt in Excel

Cryptovaluta ontbraken – tot nu. Want sinds een paar dagen heeft Microsoft het symbool voor de bitcoin toegevoegd. Daarmee lijkt het er sterk op dat Microsoft denkt dat de virtuele munt een blijvertje is.

Virtueel betalen

Daar staat de tech-reus niet alleen in: volgens persbureau Bloomsberg wordt de cryptomunt - die inmiddels ruim 10 jaar oud is - bij steeds meer grote bedrijven populair. Zo kunnen klanten van het Amerikaanse telecombedrijf AT&T hun rekeningen voortaan met bitcoin kunnen betalen. Ook met de koers van de bitcoin gaat het goed: die is de laatste maanden bijna verdubbeld.

3 Bitcoin-smaken

Wie in Excel wil aangeven dat het om een bedrag in bitcoin gaat, kan kiezen uit 3 notaties: het symbool (₿) en de afkortingen BTC en XBT. Ook handig: de bitcoin-sneltoets in Word is Alt 8383.