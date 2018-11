Bitdefender Box 2 begin 2019 verkrijgbaar

2018-11-06T12:22:26

2018-11-06T12:26:14

Vanaf begin volgend jaar is de Bitdefender Box 2 verkrijgbaar. De beveiligde router zorgt ervoor dat ook het netwerkverkeer en de apparatuur in het thuisnetwerk gemonitord worden. De Bitdefender Box 2 is vanaf nu verkrijgbaar in België, Nederland moet in januari 2019 volgen.

De Bitdefender Box 2 werd al in januari 2017 aangekondigd. De router koppel je aan je thuisnetwerk, via een gigabit ethernetpoort. Hierna koppel je al je thuisnetwerk-apparatuur aan het draadloze netwerk of via de andere ethernetpoort (een switch kan handig zijn, aangezien je maar één poort tot je beschikking hebt). Alle gekoppelde apparatuur laat vervolgens het netwerk- en internetverkeer via de Bitdefender Box 2 lopen. Schadelijke sites en malware worden hierdoor geblokkeerd.

Het beschermen van thuisnetwerkapparatuur is relevanter geworden, omdat de beveiliging van deze producten vaak te wensen overlaat. Het Mirai-botnet is hier een voorbeeld van. Dit botnet, was voornamelijk opgebouwd uit domotica-apparatuur en zat achter de grootste ddos-aanval ooit. Ook hebben wetenschappers het voor elkaar gekregen om ransomware op een slimme thermostaat te installeren.

App

Via een mobiele app kun je je netwerkverkeer monitoren, maar ook beheren. Zo is het mogelijk per apparaat ouderlijk toezicht toe te passen, om sites en diensten te blokkeren en internettijden te bepalen. Via de Google Assistant valt de router ook te bedienen. Deze mobiele app, die beschikbaar is voor zowel Android als iOS heb je ook nodig om de Box 2 in te stellen.

De Bitdefender Box 2 komt met Bitdefender Total Security inbegrepen, wat onder andere extra beveiliging voor je pc biedt. Dit mag je op een onbeperkt aantal apparaten installeren.

Verkrijgbaarheid

De Bitdefender Box 2 kost 249 euro, maar is tijdelijk vanaf 199 euro verkrijgbaar. Hiermee beschermt de router je netwerk een jaar lang. Hierna betaal je 99 euro per jaar.