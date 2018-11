Black Friday Tips

2018-11-16T12:48:36

2018-11-16T13:06:53

23 november is het Black Friday. Deal of nepdeal? Samen met Kieskeurig scheiden we de goede aanbiedingen van de nepdeals met vast enkele Black Friday tips: waar moet je op letten en welke apparatuur moet je in de gaten houden?

Black Friday wordt in Nederland elk jaar groter. Een paar jaar geleden deed een handvol (grotere) winkels mee aan het kortingsfestijn, maar afgelopen jaar gaf bijna elke (web)winkel wel korting op – een deel van – zijn assortiment. Dit jaar groeit de populariteit van Black Friday verder, meldt onze zusterwebsite Kieskeurig.nl aan de hand van verkennend onderzoek en websitestatistieken.

Opvallend is dat (web)winkels ook steeds eerder beginnen met Black Friday-acties. Veel bedrijven starten al een week of zelfs anderhalve week van tevoren met kortingsacties.

Let bij het zoeken naar deals goed op: veel webwinkels verhogen eerst de prijs, zodat ze tijdens Black Friday hogere kortingspercentages kunnen aanbieden. Ook winkels die altijd al een hogere prijs hanteren gebruiken deze strategie. Wanneer je dus een interessante aanbieding voorbij ziet komen is het aan te raden het product te vergelijken met andere (web)winkels, zodat je precies kunt nagaan of je een deal of een nepdeal hebt gevonden.

Populair op Black Friday: een nieuwe tv

De drie populairste productcategorieën tijdens Black Friday 2017 waren televisie, smartphone en console, aldus Kieskeurig.nl. De top tien bestaat verder uit tablet, laptop, wasmachine, stofzuiger, draadloze speaker, wasdroger en frituurpan. De kans is groot dat deze productcategorieën ook tijdens Black Friday 2018 hoog scoren. Dat is aan de ene kant fijn (want er zijn meer aanbiedingen) maar aan de andere kant houdt het ook in dat er meer mensen op zoek zijn naar de beste deals. Je moet er dus op tijd bij zijn, anders vis je achter het net.

Welke producten moet je dit jaar in de gaten houden?

Producten die voor en op vrijdag 23 november vermoedelijk met scherpe korting worden aangeboden, zijn de Samsung Galaxy S9, LG OLED 55C8PLA en 65C8PLA televisies en Nintendo Switch. Ook andere gameconsoles zoals de Xbox One S en One X en PlayStation 4 (Pro) zijn naar verwachting rond en op Black Friday fors goedkoper verkrijgbaar.

Xbox One S

Ook dit jaar pakt Kieskeurig.nl uit met Black Friday. Vanaf middernacht staan collega’s klaar om de beste aanbiedingen op te sporen en die met je te delen, zelfs via een YouTube livestream. Zo betaal je altijd de laagste prijs voor je nieuwe smartphone, televisie of andere gadget. Op vrijdag houdt Kieskeurig ook de hele dag een livestream bij waarin redacteuren en techexperts producten en specifieke aanbiedingen bespreken. Daarnaast kun je via een livechat aanbiedingen doorgeven aan het Kieskeurig-team, en is het mogelijk om koopadvies in te winnen.