BlackBerry Messenger stopt na 14 jaar trouwe dienst

2019-04-19T11:10:00

2019-04-19T11:29:59

BlackBerry Messenger is vanaf 31 mei niet meer te gebruiken, zo maakt platformhouder Emtek vandaag bekend. Daarmee komt er een einde aan een chatdienst die inmiddels alweer 14 jaar bestaat en in het verleden erg populair bleek.

BlackBerry Messenger lanceerde in 2005 als sms-alternatief, maar alleen tussen BlackBerry-gebruikers. Omdat BlackBerry-telefoons destijds nog hun gloriedagen beleefden, werd er ook veel gebruik van gemaakt. In 2015 werden er nog 190 miljoen gebruikers gemeten, maar ook toen al was WhatsApp met circa 500 miljoen gebruikers - nu anderhalf miljard - veel meer in trek.

Concurrentie 

Nadat Android en iOS opkwamen, zag BlackBerry zich in 2013 genoodzaakt om de app open te stellen voor communicatie met deze concurrerende platformen. Dit in de vorm van een BlackBerry Messenger-app. Deze staat overigens standaard geïnstalleerd op recente Android-telefoons van BlackBerry.

In 2016 nam het Indonesische Emtek het onderhoud van de service over. Maar doordat nieuwe gebruikers telkens zeldzamer werden, is nu toch besloten de stekker er uit te trekken. Een zakelijke variant met extra beveiligingsfuncties blijft bestaan, maar die kost een paar euro per jaar. Het huidige aantal gebruikers is niet precies bekend.