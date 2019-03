Bose Frames: Zonnebril speelt muziek af

2019-03-05T14:00:00

2019-03-04T16:40:20

Dit lijkt een doodgewone zonnebril, maar de Bose Frames is dat zeker niet. In de pootjes zitten namelijk speakers verwerkt.

Zo luister je in de buitenlucht naar je favoriete muziek zonder kabels, irriterende dopjes of warme oorkussens. Volgens de fabrikant hebben omstanders daar geen last van, alleen de drager hoort muziek.

Navigatie

Mettertijd komen er nog enkele slimme functies voor uit, zoals navigatie op basis van GPS en hoofdbewegingen. Nu nog wachten tot-ie ook in Nederland te koop is. De Amerikaanse prijs is circa 200 dollar.