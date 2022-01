Bose SoundLink Flex klinkt goed uit elke hoek

2022-01-18T10:00:00

2022-01-17T15:50:47

De SoundLink Flex van Bose is een draadloze speaker die uitermate geschikt is om mee op pad te nemen. Zo weegt-ie slechts een halve kilo en is de behuizing waterdicht, stofbestendig en stevig genoeg om een valpartij te doorstaan.

Of je de speaker nu neerzet of ophangt aan het lusje, volgens de fabrikant klinkt muziek altijd optimaal. De interne PositionIQ-technologie past de audioweergave hier namelijk op aan.

Accuduur en tijd

De accuduur is 12 uur, opladen via usb-c duurt daarna 3 á 4 uur. Deze speaker haal je voor 169,95 euro in huis.