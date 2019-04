Brexit disaster voor .eu-domeinen

2019-04-18T09:00:00

2019-04-18T11:49:05

Het aantal geregistreerde .eu-domeinen is afgelopen jaar flink gekelderd, meldt EURid. De topleveldomeinregistrar heeft er wel een verklaring voor: het komt vooral door de Brexit.

In totaal stonden er in 2018 3.684.750 .eu-domeinen geregistreerd, 130.305 minder dan in 2017. Daarmee is de groei van de afgelopen 6 jaar in één klap tenietgedaan en staat het aantal registraties weer op het niveau van begin 2012.

Bye bye Britain …

Voor een klein deel komt dat doordat EURid zelf ongeveer 35.000 domeinen heeft opgeschort omdat ze werden ingezet voor identiteitsfraude. Maar het grootste verlies komt dus vooral door de Britten, die in 2018 echt aanzienlijk minder .eu-domeinen aanvroegen dan het jaar daarvoor: een schamele 240.887. Ter vergelijking: vanuit Duitsland kwamen 983.640 verzoeken en uit Nederland (dat tweede op de .eu-ranglijst staat) 474697.

EU haalt streep door Britse .eu

Dat de Britten niet meer warm lopen voor .eu heeft alles te maken met de Europese Commissie, dat in maart 2018 aankondigde dat ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit niet langer een nieuw .eu-domein kunnen registreren of een bestaand .eu-domein kunnen verlengen.

Hallo Ierland!

Opvallend is overigens wel dat het aantal .eu-aanvragen uit Ierland – dat niet bij het Verenigd Koninkrijk hoort en dus na de Brexit gewoon bij de Europese Unie blijft horen – flink is gestegen: 25,96% meer dan in 2017.

Nog even dit

Als je je afvraagt: hoe kan het dat het totaal aantal registraties daalt terwijl er nog wel gewoon .eu-domeinen worden aangevraagd? Dat komt omdat niet alle bestaande .eu-domeinen vernieuwd worden. Gemiddeld vervalt iets minder dan een kwart. En de rekensom is makkelijk: als er meer vervallen domeinen zijn dan nieuw geregistreerde, ga je dus in de min.