Britse overheid dreigt met wetgeving over lootboxes

2022-04-04T09:15:43

2022-04-06T09:11:09

De Britse overheid had onlangs een gesprek met meerdere grote gamepartijen, over de verkoop van zogenaamde lootboxes aan minderjarigen.

Het probleem met lootboxes is dat je nooit weet wat je er precies uithaalt. Je betaalt een opgesteld bedrag vooraf en moet dan afwachten wat er uit de digitale doos komt.

De Britse overheid vindt dat dit gokken onder kinderen in de hand werkt en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De regering aldaar is daar niet de enige in; lootboxes liggen ook in andere landen onder de loep.

Lootboxes uit handen van kinderen houden

De overheid van het Verenigd Koninkrijk vraagt nu eerst of de gamesindustrie zichzelf wil reguleren. Mochten de industrie daartoe niet in staat zijn, dan kijkt de overheid naar wetgeving. Zo zou de regering maatregelen kunnen treffen via wetgeving over gokken en online veiligheid.

Er hangt dus een serieuze dreiging boven het hoofd van de gamebedrijven. Onder meer Activision Blizzard, Electronic Arts, Apple, Google, Nintendo, Sony en Microsoft waren bij de gesprekken aanwezig. Apple en Google hebben zelf geen games of consoles, maar bereiken met hun digitale winkels wel enorm veel klanten, waaronder kinderen.

De game-ontwikkelaars en -uitgevers vinden het bewijs dat lootboxes kunnen leiden tot een gokverslaving zwak, maar ze zien ook dat de Britse overheid vrij serieus is in deze onderneming.

Het is niet zo dat gamebedrijven helemaal geen digitale goederen meer mogen verkopen. Maar ze moeten minder op kinderen azen. De kosten die spelers kwijt zijn aan de lootboxes, komen immers niet altijd voor hun rekening; vaak zijn het dan de ouders die bakken met geld kwijtraken.