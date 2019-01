Britten moeten .eu-domeinen inleveren na Brexit

De Europese Commissie wil alle .eu-domeinen terugtrekken uit het Verenigd Koninkrijk wanneer dat land uit de Europese Unie stapt. Voor duizenden website-eigenaren betekent het dat ze opnieuw moeten beginnen met een .com- of .co.uk-domein-extensie.

Het terugtrekken van het .eu-domein uit Groot Brittannië gaat sowieso gebeuren, los of het land nu wel of niet via een 'harde Brexit' uit de EU treedt. De gevolgen kunnen groot zijn als bedrijven en individuelen niet tijdig actie ondernemen; 48 uur nadat Groot Brittannië officieel uit de Europese Unie treedt, zullen de .eu-domeinen worden ingetrokken. Dat meldt de website EURACTIV.

Effect

Dat betekent dat vanaf 1 januari 2021 alle .eu-domeinenn in Groot Brittannië worden uitgeschakeld. Ook alle e-maildiensten die via .eu-domeinen lopen, zullen na die datum niet meer werken en ontstaan er problemen met digitale certificaten die gekoppeld zijn aan de domeinnamen. Op dit moment zijn er zo'n 250.000 eu-domeinen geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk.