Brrrr... AR-insecten van Google in je huiskamer

2020-07-29T11:35:00

2020-07-29T11:36:54

Wie normaliter van insecten de kriebels krijgt, kan beter even niet verder lezen. Virtuele versies van meer dan 20 soorten kevers, vlinders en andere soortgenoten duiken via augmented reality op in onze echte wereld.

Het enige wat je hoeft te doen, is op je smartphone te zoeken naar de naam van de diertjes. Tik dan in de zoekresultaten bovenaan op Weergeven in 3D, daarna op Weergeven in de ruimte. De camera van je smartphone opent. Richt deze kort op de vloer en het digitale beestje kruipt/fladdert door je huiskamer, of waar je dan ook maar bent.

Tik ook even op Op ware grootte weergeven, zodat ze naar hun oorspronkelijke formaat krimpen. Niemand zit immers te wachten op een wesp die even groot is als een uitgestrekte hand.

Welke insecten?

Met welke insecten werkt dit trucje? Komen ze: neushoornkever, herculeskever, atlaskever, vliegend hert (meerdere soorten), prachtkever, lieveheersbeestje, glimworm/vuurvlieg, boktor, pages (vlindersoort), morpho (ook een vlinder), atlasvlinder, bidsprinkhaan, sprinkhaan, libel, wesp/aziatische reuzenhoornaar (nee, bedankt) en krekel/cicade (meerdere soorten).

Heb je de smaak te pakken, probeer het dan ook eens uit met dinosaurussen.