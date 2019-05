Camera's op A28 registreren negeren rood kruis

2019-05-27T11:05:00

2019-05-27T10:59:31

Een rood kruis boven de weg betekent dat die rijbaan afgesloten is voor verkeer. Toch wordt deze waarschuwing nogal eens genegeerd. De kans dat je er een boete voor krijgt, lijkt immers klein. Op de A28 start vandaag dan ook een proef met slimme camera's, die specifiek op deze overtreding letten.

Rode kruizen worden doorgaans ingezet zodra er een ongeluk is gebeurd of er sprake is van wegwerkzaamheden. Niet iedereen trekt zich daar iets van aan. Het aantal boetes rond deze overtreding steeg vorig jaar bijna met de helft ten opzichte van het jaar ervoor, naar meer dan 1500 stuks. Maar als je nagaat hoeveel mensen er dagelijks op de weg zitten, komen veel overtreders er ook gewoon mee weg.

Boete thuis

Vandaar de slimme camera's in de matrixborden boven de A28 rond Amersfoort. Die merken op wanneer een automobilist door een rood kruis rijdt en slaat het bewijsmateriaal op in de vorm van foto's en een video. Op deze manier is het kenteken na te trekken en kan diegene een boete van 230 euro op de deurmat verwachten. Er hoeft dus geen sprake meer te zijn van een 'heterdaadje'.

De camera's doen tot 1 juli hun werk. Daarna wordt vastgesteld of de techniek ook op andere plaatsen ingezet kan worden.