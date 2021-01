Canon Pixma TS3450: Slimme printer voor paar tientjes

2021-01-19T14:00:00

2021-01-19T09:54:33

De Canon Pixma TS3450 is een betaalbare printer die alsnog van veel moderne gemakken is voorzien.

Wifi is aanwezig en daardoor zijn veel printopdrachten draadloos uit te voeren. Denk aan het rechtstreeks afdrukken van documenten die in de cloud zijn opgeslagen, met ondersteuning voor onder meer Google Drive en Dropbox.

Ook scannen en kopiëren

Zelfs spraakbediening via de Google Assistent is een optie. De Canon Print-app voor smartphones helpt bij dergelijke taken. Scannen en kopiëren behoort tot slot ook tot de mogelijkheden. De adviesprijs is 49 euro.