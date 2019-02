Carnaval of Tinder?

2019-02-26T15:36:22

2019-02-27T10:12:53

Komend weekend barst het carnaval weer los. Grote vraag: kun je beter naar het zuiden afreizen wanneer je een relatie zoekt of heb je meer kans van slagen met Tinder?

Carnavalswinkel Feestkleding365.nl heeft het aan ruim 1400 carnavalsvierders gevraagd. Maar liefst 17,1% van hen heeft weleens een relatie overhouden aan het carnavalsfeest; een behoorlijke hoge slagingskans! Van dit percentage is 7,6% nog steeds bij elkaar. De grootste kans op een relatie na carnaval lijk je te lopen in Gelderland. Zo’n 21,1% van de feestvierders heeft hier een partner gevonden, gevolgd door Noord-Brabant (20,0%) en Limburg (18,6%). Ook heeft Gelderland het hoogste percentage relaties waarbij de koppels nog steeds samen zijn (14,4%).

En hoe zit dat bij Tinder? Statisticus Daniel Oberski van de Universiteit heeft berekend dat de kans dat je Tinder-date uitmondt in een relatie 5% is. Daarmee lijkt carnaval dus een betere matchmaker!

Tip: ga als Netflix-icoon!

Wat dit jaar helemaal hot is, zijn kostuums uit de Netflix-serie Casa de Papel. De pakken, bestaande uit een rode overall en een masker gemodelleerd naar de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí, zijn zó populair dat winkels regelmatig ‘nee’ moeten verkopen. Is rood niet je kleur? Ook de Roaring Twenties, de Seventies, de fluorescerende trainingspakken uit de jaren negentig (Hallo New Kids!) zijn enorm populair. Is ook dat niet helemaal je ding, dan kun je natuurlijk ook nog als game-personage gaan. Wat dacht je van Super Mario, Assassin’s Creed, Pac-Man of zelfs … Rubik’s Cube!