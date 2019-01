CBS: Vooral ouderen gebruiken internet nooit

2019-01-04T10:14:00

2019-01-04T10:10:50

Hoewel verreweg de meeste Nederlanders in 2018 gebruikmaakten van internet, is er ook een kleine groep mensen die dat nooit deed. Dat zijn over het algemeen 75-plussers, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zes procent van de Nederlandse bevolking is in 2018 niet online geweest. Onder 75-plussers geeft 32 procent aan tot deze groep te behoren. Dat aantal is wel lager dan in 2012, toen was het nog 66 procent. Uit de statistieken komt ook naar voren dat laagopgeleiden en vrouwen vaker van internet afblijven dan hoogopgeleiden en mannen.

Iets meer dan de helft heeft wel degelijk een internetverbinding thuis, maar maakt hier verder geen gebruik van. Redenen om niet te internetten zijn onder andere de kosten, een gebrek aan kennis, zorgen over privacy en over het algemeen er het nut niet van inzien.

Jongeren juist wel

Onder jongere Nederlanders zien de cijfers er heel anders uit. Meer dan 95 procent van de mensen tussen 12 en 45 jaar is dagelijks op internet te vinden. In de categorie 12-25 jaar zegt slechts 1 procent nooit internet te gebruiken.