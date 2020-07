Chatbot politie krijgt 15.000 vragen over coronavirus

2020-07-03T09:40:00

2020-07-03T09:40:14

Chatbot Wout van de Nederlandse politie behandelde de afgelopen drie maanden 15.000 vragen over het coronavirus. Om verscheidene redenen wordt het platform nu tijdelijk weer offline gehaald.

'Wout' ging 3 april live om veelgestelde vragen over het coronavirus te kunnen beantwoorden. Op die manier wilde men het callcenter van de politie enigszins ontlasten. Omdat de coronamaatregelen weer verder versoepeld zijn en de licentie voor het inzetten van de chatbot afloopt, stopt het project voorlopig weer.

Tweede versie

Het is niet de eerste keer dat Wout is ingezet. Tussen september en december van vorig jaar bestond er een versie die vragen over geluidsoverlast en cybercrime beantwoordde. In die periode kwamen er 3.000 vragen binnen. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan, komen in de toekomst van pas bij het ontwikkelen van een nieuwe, geavanceerdere chatbot.