Opmars Chinese smartphones niet te stuiten

2018-12-05T10:00:00

2018-12-05T10:19:56

Het afgelopen kwartaal zijn er meer smartphones verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, wat puur te danken is aan de opmars van goedkope toestellen uit China. Bij Samsung en Apple ziet het er minder rooskleurig uit.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van marktanalist Gartner. In het derde kwartaal van 2018 werden er meer telefoons van de Chinese merken Huawei, Xiaomi en Oppo verkocht ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. Daardoor zijn er wereldwijd 1,4 procent meer smartphones verkocht. Zonder Huawei en Xiaomi zou er echter juist sprake zijn van een verkoopdaling van 5,2 procent.

Bij Samsung is een scherpe daling te zien. Er werden in het derde kwartaal van 2017 nog meer dan 85.000 Samsung-telefoons verkocht, in die periode dit jaar betrof het 'slechts' 73.000 stuks. Al met al heeft Samsung nog altijd het grootste marktaandeel (18,9 procent), maar Gartner merkt op dat er bij dit merk nog niet eerder zo'n scherpe daling is gemeten.

Apple: geen beweging

Apple dan, daar is vrijwel geen beweging in te zien. Zowel het afgelopen kwartaal als een jaar geleden werden er rond de 45 duizend iPhones verkocht. Huawei is Apple inmidddels voorbij gestreefd in populariteit, en met inmiddels als een marktaandeel van 13,4 procent voelt Samsung ook de hete adem ervan in de nek.

Voor 2019 verwacht Gartner een focus op 5G-toestellen en smartphones in nieuwe vormen, zoals opvouwbare modellen.