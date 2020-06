Chrome-extensie helpt bij delen specifieke website-passages

2020-06-19T09:46:00

2020-06-19T09:48:04

Google heeft een nieuwe extensie voor zijn Chrome-browser uitgebracht met de naam Link to Text Fragment. Daarmee kun je links naar websites genereren die naar een specifiek deel van de pagina verwijzen. Wie de link ontvangt, hoeft de passage daardoor niet zelf nog op te zoeken.

Het werkt als volgt. Voeg de Link to Text Fragment-extensie aan je Chrome-browser (versie 80 of hoger) toe. Je ziet er nu een icoontje van terug naast de adresbalk, maar daar hoef je verder niets mee te doen. Selecteer een deel van een tekst op een willekeurige website en klik er op met de rechtermuisknop. Kies de optie Copy Link to Selected Text.

Je ziet nu dat de geselecteerde tekst in het geel is gemarkeerd. Deel daarna de gekopieerde link met een ander. Diegene wordt gelijk naar de plek op de pagina gebracht waar de gemarkeerde tekst te vinden is. De functie doet wat denken aan die van YouTube. Ook daar kun je video's vanaf een bepaald punt laten starten door middel van een speciale url.

Alleen binnen Chrome

Het is wel van belang dat de personen waarmee je de link deelt, zelf ook Chrome gebruiken. Of een browser gebaseerd op Chromium, zoals de nieuwe Edge-browser en Opera. Firefox en Safari bieden er namelijk geen ondersteuning voor. Bekijk hieronder een video van de extensie in actie.