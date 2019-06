Chrome gaat waarschuwen bij typefouten in urls

2019-06-19T11:15:00

2019-06-19T11:10:08

Een typefoutje maken is meestal geen ramp, maar bij het intikken van een url kan het wel eens nare gevolgen hebben. Voor je het weet, kom je op een schimmige site terecht die zich voordoet als de website die je eigenlijk wilde bezoeken. De Chrome-browser gaat in deze gevallen voortaan ingrijpen.

Cybercriminelen leggen maar al te graag domeinnamen vast die betrouwbaar lijken, omdat ze maar een letter verschillen met veilige websites. Bijvoorbeeld 'Googel' in plaats van Google. De hoop is dat je per ongeluk op dit soort sites terechtkomt, omdat je een typefout maakt en uit gewoonte meteen op enter drukt. Het is daarnaast ook een bekende tactiek bij phishing-mailtjes.

Vanaf Chrome-versie 75 krijg je in dit soort gevallen een waarschuwing te zien. Zodra de browser opmerkt dat je een url intikt die net iets afwijkt van de url die je normaliter bezoekt, gaan de alarmbellen rinkelen. Je kunt je dan nog op tijd bedenken.

Zelf meehelpen

Google lanceert daarnaast een nieuwe extensie voor Chrome, de Suspicious Site Reporter. Daarmee stel je Google op de hoogte van websites die je niet vertrouwd. Het bedrijf kan op deze manier zijn zwarte lijst met schadelijke websites telkens verder uitbreiden, waar andere Chrome-gebruikers dan ook weer baat bij hebben.