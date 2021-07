Chrome OS-update verhelpt inlogproblemen door eerdere update

2021-07-23T10:05:00

2021-07-26T10:18:30

Bezit je een Chromebook waarop je na het installeren van een recente update ineens niet meer kunt inloggen, dan is daarvoor nu een oplossing beschikbaar in de vorm van een nieuwe update. Binnen te halen door het besturingssysteem in de gastmodus te starten.

Chrome OS-versie 91.0.4772.165 kwam eerder deze week uit en bleek een typfout in de code te bevatten. Daardoor ontstond een bug bij het inloggen op Chromebooks. Ook zijn er verhalen bekend van Chromebooks die in een opstartlus (boot loop) terechtkwamen na de update. In dit geval zit er niets anders op dan de Chrome OS-laptop naar de fabrieksinstellingen te resetten.

Inloggen als gast

Google trok de update terug zodat deze niet nog meer Chrome OS-gebruikers zou treffen. Inmiddels is er een update uit zonder het inlog-euvel, namelijk versie 91.0.4472.167. Als je inderdaad niet kunt inloggen op je hoofdprofiel, dan is deze alsnog te downloaden door als gast in te loggen. Kijk hiervoor bij Instellingen, Over Chrome OS, Controleren op updates.