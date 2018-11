Chrome treedt op tegen sites met schimmige advertenties

2018-11-07T11:04:44

2018-11-07T11:26:00

Met de komst van Chrome-versie 71 volgende maand treedt Google harder op tegen websites die zich schuldig maken aan misleidende advertenties. Alle online reclame wordt op dergelijke sites geblokkeerd, waardoor hun inkomsten opdrogen.

Het betreft dan bijvoorbeeld sites met pop-ups die een kruisje tonen om de advertentie weg te klikken, maar die er juist voor zorgen dat je alsnog naar de geadverteerde site doorklikt. Of reclame die transparant is zodat je er per ongeluk op klikt, iets wat Google 'onverwachte klikgebieden' noemt. Vergeet ook niet afspeel- en downloadknoppen die als enige doel hebben om je naar malafide sites te lokken.

Bedenktijd

Google houdt een database bij van sites die zich schuldig maken aan dit soort praktijken. Beheerders hebben 30 dagen de tijd om de schimmige advertenties te verwijderen voordat ze daadwerkelijk op de zwarte lijst komen en de maatregelen ook voor hen gelden.

Chrome blokkeert al langer reclame die als irritant wordt ervaren, zoals advertenties die geluid afspelen. Nu richt het bedrijf zijn pijlen ook op advertenties van een gevaarlijkere orde, want met enige regelmaat kom je via deze weg terecht op phishing-sites of websites die malware aanbieden.