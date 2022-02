Chromebooks krijgen toegang tot adaptief opladen

Adaptief opladen is een slimme accufunctie waarmee het opladen in fasen gebeurt. Zo hopen fabrikanten dat de batterij er minder snel op achteruitgaat.

Adaptief opladen is reeds beschikbaar voor Android-smartphones. Wanneer je je telefoon in de nacht aan de oplader legt, dan bepaalt het systeem vanzelf wanneer de accu volledig opgeladen wordt. Eerst laadt het de accu tot ongeveer tachtig procent op. En vervolgens wacht het totdat je bijna wakker bent om de resterende percentages aan te vullen.

Chromebooks krijgen adaptief opladen

Dat klinkt dus als een handige functie, waar andere apparaten ook van kunnen profiteren. Bijvoorbeeld Chromebooks; en dat is precies wat er gaat gebeuren. Google werkt nu aan een manier waarop adaptief opladen ook geïmplementeerd kan worden op die handige laptops.

Wellicht is dit voor veel gebruikers geen waardevolle toevoeging. Sommige Chromebooks-gebruikers laten namelijk constant de stekker van de laptop in het apparaat en het stopcontact zitten, zodat de machine niet uitvalt. Maar dat is slecht voor de accu. Mogelijk leren veel gebruikers via adaptief opladen een nieuwe manier van werken aan, waardoor de accu dus mettertijd langer mee kan gaan.

Hoe Google het adaptief opladen precies implementeert op Chromebooks, is nog niet duidelijk. Maar we kunnen ons voorstellen dat dit een andere tak van sport is – laptops gebruiken we immers compleet anders dan smartphones. Helaas is nog niet te zeggen wanneer de optie arriveert.