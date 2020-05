Chromebooks niet aan te slepen tijdens coronacrisis

2020-04-29T10:50:00

2020-05-01T09:38:25

Thuiswerken kan alleen als je de juiste apparatuur in huis hebt en dat geldt ook voor thuis les krijgen omdat de scholen tijdens de coronacrisis dicht zijn. De vraag naar Chromebooks was afgelopen maart dan ook vier keer groter dan in maart 2019.

Dat zegt Google-topman Sundar Pichai naar aanleiding van de meest recente kwartaalcijfers. Naast een stijging van 400 procent op gebied van Chromebook-verkoop, verdubbelde ook het aantal Google Classroom-gebruikers naar 100 miljoen. Leraren kunnen deze tool gratis inzetten om hun lessen in te richten en online aan te bieden. Overigens werkt dat niet alleen op Chromebooks, maar ook op apparaten als Windows-laptops, Macbooks, smartphones en tablets.

Het vele thuiszitten pakt voor Google ook op andere manieren positief uit. Zo krijgt de videobeldienst Google Meet er dagelijks 3 miljoen gebruikers bij. Het totaal is de 100 miljoen bellers al gepasseerd. De winst op YouTube-advertenties steeg met een derde, omdat er meer online video's worden bekeken. Tussen februari en maart werden er 30 procent meer apps uit de Play Store gedownload. Daarentegen zijn er wel minder nieuwe Android-smartphones 'geactiveerd', omdat telefoons nu minder worden verkocht.

Onzekere toekomst

Ook is het nog maar de vraag of het volgende kwartaal net zo positief uitpakt. Na de eerste run op nieuwe apparaten is er daarna minder behoefte, omdat veel mensen dan reeds voorzien zijn. Ook adverteerders zijn er mogelijk minder happig op om in deze periode grootschalige reclamecampagnes uit te rollen. Het personeel van Google werkt inmiddels zoveel mogelijk thuis. Op z'n vroegst mogen ze pas vanaf juni weer naar kantoor komen.