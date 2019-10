Cit-E Backpack: Smartphone bedienen via rugzak

2019-10-17T14:00:00

2019-10-17T09:14:30

Dit lijkt zomaar een rugzak, maar er is meer aan de hand. Deze Cit-E Backpack heeft namelijk een Jacquard-sensor in de schouderband.

Door daar overheen te 'aaien', is een gekoppelde smartphone te bedienen zonder dat deze uit de broekzak gehaald hoeft te worden. Handig op de fiets. De sensor is ontworpen door Google en werd al eerder in de mouw van een spijkerjasje toegepast.

Kleiner

De tweede generatie ervan is een stuk kleiner en is daardoor onopvallender in kledingstukken en dergelijke te verwerken. De tas zelf is van luxe modemerk Yves Saint Laurent, wat de hoge prijs verklaart: zo'n 800 euro.