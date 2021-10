Comfortabel muizen met verticale Trust Bayo-muis

2021-10-12T10:00:00

2021-10-12T09:48:01

Een verticale muis is even wennen, maar doet wonderen voor spieren en gewrichten. Budgetmerk Trust verkoopt er nu ook eentje, de draadloze Trust Bayo.

Doordat je hand in een natuurlijke houding op de muis rust, voorkom je RSI-klachten. Onder de duim zijn twee extra functieknoppen geplaatst, en er is een knop voor het wisselen tussen dpi-waardes (maximaal 2400).

Laadtijd

De gekleurde ledstrook is niet alleen voor de sier maar geeft ook aan wanneer het tijd is om de muis op te laden. Het bereik is 10 meter. Voor 34,99 euro haal je de Trust Bayo in huis.