Gratis hulp bij belastingaangifte 2018? Computer Idee helpt!

2019-03-12T07:26:29

2019-03-15T15:44:41

De tijd om je belastingaangifte over 2018 in te vullen is weer aangebroken. En net als vorig jaar helpt Computer Idee je met het invullen. Want met ons gratis handige en geautomatiseerde Excel-bestand zie je direct hoeveel je terugkrijgt, of moet betalen.

Al minstens 15 jaar helpt Computer Idee je met de belastingaangifte. En hoewel het tegenwoordig een stuk makkelijker (maar niet altijd even leuker) is gemaakt, kun je altijd wat extra hulp gebruiken. Ook voor de aangifte over 2018.

Daarom schakelen we ook dit jaar weer de hulp in van onze Excel-expert Wim de Groot. Hij maakt speciaal voor onze lezers ieder jaar een geautomatiseerd Excel-bestand, waarmee je precies kunt zien hoeveel geld jij kunt terugvorderen van de Belastingdienst. Ook dit jaar komt er een versie van het Excel-bestand beschikbaar voor iedereen die hulp kan gebruiken bij de aangifte.

Gratis downloaden

Via deze link kun je het Excel-bestand downloaden. Het Excel-bestand zit in een zip-bestand. Pak het zip-bestand eerst uit naar een locatie op de harde schijf om het Excel-bestand te kunnen openen.

Systeemvereisen:

Vanwege de ingebouwde macro's werkt het bestand het beste met Excel-versies vanaf Office 2007 en hoger. In Excel moeten macro's worden ingeschakeld. Bij het openen van het Excel-bestand in de nieuwste versies van Excel krijg je automatisch de melding of de macro's mogen worden ingeschakeld:

FAQ:

Vraag: In welke versies van Excel werkt dit Excelbestand?

Antwoord: Het bestand werkt vanaf Excel 2003 en hoger voor Windows en Office for Mac 2011 en hoger voor Mac OS X.

Vraag: Kan ik ook andere spreadsheetsoftware gebruiken om het Excelbestand te openen?

Antwoord: De in VBA-geschreven macro's zullen niet werken in bijvoorbeeld OpenOffice en LibreOffice, waardoor u de knop om de aftrekposten te verdelen tussen de fiscale partners, niet kunt gebruiken. De formules voor de berekeningen werken doorgaans wel.



Vraag: Kan ik het Excelbestand openen in de online-versie van Excel, bijvoorbeeld in Office 365 of Outlook.com?

Antwoord: Nee, de in het bestand gemaakte macro's werken niet in de online-versie van Excel, omdat de macro's niet voor online-gebruik geconverteerd kunnen worden. U krijgt dan de (onterechte) melding 'dit bestand is beveiligd met een wachtwoord'.

Vraag: Werkt het Excelbestand met de Excel-viewer?

Antwoord: Nee, de Excel-viewer opent Excelbestanden alleen als 'alleen lezen', waardoor u geen gegevens in het sheet kunt invullen.

Staat je vraag hier niet bij of heb je andere vragen of problemen het het Excel-bestand? Stuur de redactie van Computer Idee dan een mailtje: redactie@computeridee.nl met als onderwerp 'Belastingaangifte 2018'.