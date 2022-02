Computer Idee Podcast - aflevering 3

De derde aflevering van de Computer Idee Podcast is uit! Daarin onder andere aandacht voor de nieuwe smartphones van Samsung, slecht nieuws voor Facebook en eenvoudig werken met Android-apps onder Windows.

Luchtig, laagdrempelig, leuk en informatief. Dat is de Computer Idee Podcast. Wil je in begrijpelijk Nederlands op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en de mogelijkheden van de digitale samenleving, dan is deze podcast echt iets voor jou!

In aflevering 3 praten Rens Blom, Mark Gamble en Martijn Overman je in 20 minuten helemaal bij over de Samsung Galaxy S22-serie, slechte Facebook-cijfers, hoe Microsoft experimenteert met Windows updates, Android-apps draaien onder Windows, een nieuwe Samsung-monitor, het nauwkeurig in kaart brengen van je energieverbruik, alles vastleggen met OneNote, afspeellijsten samenvoegen in Spotify en razendsnel documenten omzetten naar PDF.

Beluister deze en andere afleveringen nu op https://www.computeridee.nl/podcast!