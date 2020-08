Corona-app downloaden: Zo werkt het

2020-08-17T10:38:00

2020-08-17T10:46:35

De corona-app van de Nederlandse overheid is vanaf vandaag voor iedereen te downloaden. Onder de naam CoronaMelder vind je deze in de Play Store voor Android-smartphones en in de App Store voor iPhones. Hoe gaat dit in z'n werk?

De CoronaMelder is in het leven geroepen als aanvulling op het contactonderzoek van de GGD's. De bedoeling van de app is om verspreiding van het coronavirus te beperken door mogelijk besmette personen zo snel mogelijk hierover te informeren. Zij kunnen dan tijdig een coronatest aanvragen en zich zoveel mogelijk van andere mensen afzonderen.

Heb je de app geïnstalleerd, dan krijg je een melding zodra een andere gebruiker van de app heeft aangegeven met corona besmet te zijn en jullie de afgelopen twee weken voor langer dan een kwartier bij elkaar in de buurt zijn geweest. Om privacyredenen worden er geen locatiegegevens verzameld. Het onderliggende systeem werkt met anonieme codes die via bluetooth uitgewisseld worden.

De corona-app is vanaf heden voor iedereen te downloaden maar nog niet overal volledig functioneel. Het ontvangen van meldingen werkt alleen in de regio's Twente, Drenthe, Ijsselland, Gelderland-Zuid en Noord/Oost-Gelderland. Dit omdat zo'n melding pas wordt verstuurd nadat met de GGD's aldaar contact is opgenomen. Vanaf 1 september werkt de app in het hele land zoals 'ie hoort.

Corona-app installeren

Het installeren van de corona-app is zo gepiept. Na het downloaden wordt eerst in een aantal vensters uitgelegd hoe de app werkt. Lees de informatie goed door en tik enkele keren op Volgende. Op het einde vraagt de app toestemming voor het versturen van 'blootstellingsmeldingen'. Hiervoor dient bluetooth aan te staan. Je krijgt ook de optie om de app naar anderen door te sturen.

De app is nu op de achtergrond actief en je hoeft in principe verder geen actie te ondernemen. Mocht je in de toekomst een melding krijgen, dan helpt de app je met de vervolgstappen. Het is dan namelijk de bedoeling dat je thuis blijft en een coronatest aanvraagt, zelfs wanneer je nog geen klachten hebt ervaren. De uitslag daarvan krijg je telefonisch binnen 48 uur.