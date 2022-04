Covid-19-lockdown vertraagt chipproductie in China opnieuw

2022-04-19T09:24:43

2022-04-20T09:09:15

Een nieuwe golf aan covid-19-gevallen zorgt voor een vertraagde productie van halfgeleiders in China. Dit zijn belangrijke onderdelen van computerchips.

De laatste keer dat China met een vertraging te maken kreeg, was in 2019. Dat het personeel thuiszit is niet het enige probleem dat parten speelt. China merkt ook dat er minder vraag naar chips is.

Uit onderzoek van de Chinese variant van het Centraal Bureau Statistiek (CBS), die het eerste kwartaal van 2022 behelst, blijkt dat het om een daling van 4,2 procent gaat. In het eerste kwartaal van 2019 noteerde het bureau een daling van 8,7 procent.

Shanghai in lockdown door covid-19

Onlangs ging de stad Shanghai nog in lockdown. Dat gebeurde op 5 april jongstleden, vanwege een groeiend aantal covid-19-gevallen. In deze stad staan belangrijke fabrieken voor chips, waaronder Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) en Hua Hong Semiconductor.

De stad is goed voor drie procent van China’s bruto binnenlands product en tien procent van de totale economie van het land. Als er daar dus iets mis is, dan heeft dat veel invloed.

Chinese hardwarebedrijven verwachten de komende maanden meer tekorten te noteren. Ook andere regio’s in het land gaan lockdowns tegemoet door een groeiend aantal mensen met covid-19. Zo gingen eerder al de fabrieken van Toyota, Volkswagen en Tesla op slot.

Daarnaast is er vanuit China ook een lagere vraag naar auto’s en consumentenproducten. Dat heeft mogelijk ook iets met de lockdowns te maken; mensen komen immers minder op straat.

Wereldwijd producten auto- en halfgeleiderfabrikanten hun productie weer op orde te krijgen; maar voorlopig lijkt het erop dat China niet op volle toeren draait.