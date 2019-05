Cybershot DSC-RX0 II: actiecamera voor vloggers

Wie graag zichzelf filmt, kan een speciale vlog-camera overwegen. Schermpjes hiervan zijn omhoog te kantelen, wat een selfiestand mogelijk maakt. Sony heeft dit ontwerp nu op een actiecamera toegepast, de Cybershot DSC-RX0 II.

De camera is zeer compact, maar toch in staat 4K-video op te nemen. Inclusief beeldstabilisatie. De behuizing is van extra stevig materiaal voor veilig gebruik in de buitenlucht en is tevens waterdicht voor onderwaterbeelden.

Duurder

De adviesprijs ligt nogal wat hoger dan bijvoorbeeld van de duurste GoPro: 799 euro. Maar er zitten dan ook wat extra accessoires bij, waaronder een handgreep en een extra accu.