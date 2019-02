Data in eigen beheer met HTC Exodus 1

2019-02-27T11:03:00

2019-02-27T11:09:31

De datahonger van grote techbedrijven als Google en Facebook is niet te stillen. Daarom ontstaat ook een tegenbeweging van partijen die de macht over persoonlijke data weer in handen van gebruikers zelf wil krijgen. HTC doet daaraan mee met de Exodus 1-smartphone.

De HTC Exodus 1 was al een poosje te koop, maar afrekenen kon alleen met cryptomunten zoals de bitcoin. Vanaf volgende maand is het toestel in de Verenigde Staten ook te koop in dollars, waardoor een breder publiek wordt aangeboord. Daarnaast is er een belangrijke update uitgebracht. Die stelt meer apps beschikbaar die specifiek draaien om decentraal gebruik; dat wil zeggen dat er niet één bedrijf achter zit maar dat data uitgewisseld wordt door gebruikers onderling. Blockchain-technologie vormt hiervoor de basis.

Lees ook: Online privacy - Is gedecentraliseerd internet haalbaar?

Je eigen data doorverkopen

Een voorbeeld van zo'n gedecentraliseerde app is Numbers, voor het bijhouden van fitness-statistieken. Je kunt er zelf voor kiezen of je deze data wil delen met derden en zodra je dit doet, krijg je daarvoor een bepaald geldbedrag in cryptovaluta terug. Bedrijven die daarin interesse kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Het idee is dus dat je weer de baas bent over je eigen data en dat je die zelf mag aanbieden. Er zit geen bedrijf meer tussen dat geld verdient door jouw gegevens door te verkopen.

Crypto-portemonnee

Verder staat het toestel nog op allerlei andere manieren in het teken van cryptovaluta. Zo doet de HTC Exodus 1 dienst als fysieke crypto-wallet. En vanuit de (standaard) Opera-browser kunnen gebruikers ervoor kiezen om hun favoriete websites te steunen door kleine transacties in cryptogeld over te maken. HTC blijft de komende tijd partners aantrekken om Exodus-apps te ontwikkelen. Wanneer de telefoon ook voor een Europese prijs te koop is, is nog niet bekend.