De beste Amazon Prime Day 2020 deals (liveblog)

2020-10-14T17:06:00

2020-10-14T17:05:22

Op 13 en 14 oktober is het Amazon Prime Day in Nederland. Wie lid is van Amazon Prime kan op deze dagen interessante deals vinden op allerlei producten. Ook als je op zoek bent naar elektronica kun je je hart op. In deze liveblog houden we je op de hoogte van alle Amazon Prime Day 2020 tech-deals.

De aanbiedingen van Amazon Prime Day 2020 zijn bedoeld voor abonnees van Amazon Prime, dat € 2,99 per maand kost. Het lidmaatschap biedt niet alleen aanbiedingen op Prime Day, maar je krijgt ook gratis verzending op Prime-producten en je krijgt toegang tot verschillende Amazon-diensten, waaronder Amazon Prime Video.

De aanbiedingen op Amazon Prime Day zijn voor alle productcategorieën van toepassing, bovendien zijn ze afwisselend, waardoor het handig is om meermaals de aanbiedingen in de gaten te houden op 13 en 14 oktober als je op zoek bent naar specifieke producten. Want ondanks dat Prime Day enkelvoudig geschreven is, worden er gedurende twee dagen meerdere deals aangeboden. In deze liveblog houden we je tijdens de Prime Day op de hoogte van de beste tech-deals van Amazon Prime Day. Wil je alle deals op 13 en 14 oktober in de gaten houden, neem dan een kijkje op de Prijsdalerspagina van Kieskeurig.nl.

Bose

Wie geluidskwaliteit een warm hart toedraagt, hoeft geen introductie te krijgen voor het merk Bose. Niet alleen hebben de speakers en koptelefoons indrukwekkend goede geluidskwaliteit, ook staat de ruisonderdrukking (met de naam QuietComfort) hoog aangeschreven. Onlangs bracht het merk de Quietcomfort Earbuds uit, een hoogwaardig AirPods Pro-alternatief.

Acer Laptops

Laptops van Acer komen in allerlei vormen, van krachtige 2-in-1’s met Windows 10 tot betaalbare Chromebooks. Voor ieder wat wils, en nu nog betaalbaarder. Tijdens deze Amazon Prime Day krijg je namelijk 30% korting op laptops van Acer.

Logitech

Het ziet er naar uit dat we de komende tijd nog veel thuis moeten blijven. Of je die tijd thuis nu besteed aan gamen, thuiswerken of andere zaken: randapparatuur van Logitech komt altijd van pas. Veel producten van dit merk zijn afgeprijsd, waarbij je tot wel 35% korting krijgt. Denk aan toetsenborden, webcams, muizen, pc-speakers en meer.

Lightning deals

Bovengenoemde aanbiedingen zijn gedurende de Amazon Prime Day in de aanbieding, maar er zijn ook korter lopende aanbiedingen: Lightning deals. In deze liveblog zullen we je op de hoogte houden van interessante deals.

Apple iPad Air (10,5‑inch, Wi-Fi, 64 GB)

De Apple iPad Air is in prijs verlaagd. Deze 10,5-inch iPad met Retina-display, vingerafdrukscanner-sensor en Apple Pay heeft een batterijduur van 10 uur. De 64 GB wifi-versie is voor € 522,00 te verkrijgen. Een korting van € 47,00.

De versie werkt met het Smart Keyboard en de Apple Pencil en draait iPadOS. Het apparaat is op te laden middels de Lightning-connector.

Dankzij de 7 MP FaceTime HD-camera is deze tablet zeer geschikt om te videobellen.

Logitech MX Master 3

De Logitech MX Master 3 wordt tegen 20% minder aangeboden op dit moment. Deze draadloze muis is tot 90% sneller dan een reguliere muis. De vorm en het duimwiel maken dit een zeer comfortabel en intuïtief apparaat. Nu afgeprijsd van € 109,00 naar € 87,71. De MX3 Master werkt zelfs op glas.

TP-Link AC1300 Multiroom Mesh Wifi-systeem Deco M5

Met dit systeem realiseer je een volledig dekkend wifi-netwerk in je huis. Dit setje van 3 stuks geeft tot wel 500 vierkante meter dekking. Het systeem is geschikt voor drukke netwerken en kan wel 100 apparaten van een stabiele verbinding voorzien. Middels de app is installatie zo geregeld. De Deco M5 3-pack is 35% in prijs verlaagd en is nu verkrijgbaar van € 169,00 voor € 130,50.

Lenovo Ideapad L340

Deze Windows 10-laptop is uitermate geschikt voor gamen. De L340 heeft een 15.6 inch Full-HD IPS-display en een ingebouwde Geforce GTX 1650 als ingebouwde krachtbron. De Intel Core i5-9300HF kan goed mee en vormt geen bottleneck voor de prestaties van deze laptop.

Deze Ideapad van Lenovo is 200 euro in prijs verlaagd en kost nu € 799,00 in plaats van € 999,00.

WD 1TB My Passport

De WD 1TB My Passport is een draagbare ssd met NVMe-technologie. Deze schijf ondersteund leessnelheden tot 1050 MB/s en schrijfsnelheden tot 1000 MB/s. De My Passport is eenvoudig mee te nemen en is schok- en trilbestendig. Een val tot twee meter doet ook geen kwaad. Dit product wordt voor 20% minder geld aangeboden en kost € 183,50 in plaats van € 229,47.

Bose Soundsport Free

Hoofdtelefoonspecialist Bose staat garant voor een uitstekende audiokwaliteit en daar betalen luisteraars dan doorgaans ook fors voor. Voor sporters is de Soundsport Free een interessante optie. Deze in-ears zijn volledig draadloos, zodat je geen last hebt van dansende snoertjes. Dankzij een ipx4-certificering zijn deze muzikale oordopjes geschikt voor alle weersomstandigheden. De batterij gaat op een enkele lading ongeveer vijf uur mee.

De Soundsports zijn 80% in prijs verlaagd en kosten nu € 119,90 in plaats van de adviesprijs € 199,95.

Fire TV Stick Basic Edition

Wie denkt dat een Google Chromecast de goedkoopste manier is om Netflix en andere video-apps op een televisie weer te geven, heeft het mis. Deze Fire TV Stick Basic Edition kost slechts twee tientjes en doet hetzelfde. Prik de hdmi-stick in een vrije poort van de televisie en bepaal met de meegeleverde afstandsbediening of je naar pakweg Amazon Prime Video, NLZiet, Netflix, YouTube, KIJK, Ziggo GO of Disney+ wilt kijken. Nu beschikbaar tegen een korting van 50%.

EZVIZ C3A 1080p

De draadloze videobewakingscamerakit van EZVIZ wordt op dit moment tegen 41% korting aangeboden. De set beschikt over tweeweg-audio en bewegingsdetectie. Nu beschikbaar voor € 205,50 in plaats van € 349,00.

Samsung Galaxy S20

Het is een voorspelbaar verhaal bij de telefoon-paradepaardjes van Samsung. Wanneer ze op de markt worden gebracht zijn de prijzen niet mals, maar al snel keldert de vraagprijs. Dat is ook het geval met de Samsung Galaxy S20, die dit voorjaar verscheen, welke nu in de aanbieding is voor zo’n 600 euro. Voor dat geld krijg je een prachtige smartphone, uitgerust met een fantastische camera en een beeldscherm waar andere smartphonefabrikanten jaloers op zijn. Bovendien is de smartphone nog redelijk handzaam ook, vergeleken met de andere toestellen in de hoogste prijsklasse.

Sandisk micro-sd-kaart (256GB)

Een geheugenkaart is altijd handig om bij je te hebben, om je belangrijke bestanden bijvoorbeeld mee te nemen, om het geheugen van je smartphone uit te breiden, voor je camera, tijdelijke plek voor je back-up… er zijn zat toepassingen te bedenken. Voor 26 euro biedt Amazon een Sandisk micro-sd-geheugenkaart aan met een opslag van 256GB. Meer dan genoeg ruimte voor bijvoorbeeld veel foto’s en video’s.

Microsoft Surface Pro 7

De Microsoft Surface Pro-serie biedt de rekenkracht en voordelen van een volwaardige pc, in de behuizing van een tablet. Maar helaas staat de Surface-serie ook bijna synoniem voor enorm hoge prijzen. Met een korting van bijna 200 euro, is deze Surface Pro 7 wel prima geprijsd. Voor 769,99 krijg je de uitvoering van de Surface Pro 7 met een Core i5-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Het 12,3 inch touchscreen heeft een hoge resolutie van 2736x1824, ideaal voor zowel werk als ontspanning.

AOC Gaming monitor C24G1

Er zijn opvallend veel monitoren in de aanbieding tijdens Prime Day. Waaronder deze grote gaming monitor van AOC. De monitor is gebogen, waardoor je echt in het spel raakt. Het Full-HD-scherm heeft bovendien een korte reactietijd (1ms) en een verversingssnelheid van 144hz en kost € 140,80. Is dit scherm niet helemaal wat je zoekt, maar ben je wel in de markt voor een nieuw beeldscherm? Dan is er genoeg ander aanbod.

Anker Soundcore

Hoewel de bluetooth in-ears van Anker duidelijk geïnspireerd zijn op de AirPods van Apple, valt dat over de prijs van de Liberty Air 2 TWS niet te zeggen: 69,99. Ander pluspunt van de Anker-oortjes is dat de over een rubber tipje beschikken, zodat ze in ieder oor passen en ook de geluidskwaliteit is voor de prijs zeker niet verkeerd. Ook de Soundcore Liberty 2 Pro TWS van Anker is sterk afgeprijsd (€ 79,99), die vooral op geluidskwaliteit beter scoren.

Fitbit Inspire

Wil je graag eens kijken of een fitnessarmbandje je kan helpen gezonder en actiever te leven? Dan is de Fitbit Inspire een subtiel bandje qua formaat en prijs (€ 60,50). Hoewel er recentelijk een nieuwe model van op de markt is verschenen, kun je nog jaren voort met deze Fitbit Inspire, die bovendien over een overzichtelijke app, stappenteller, hartslagmeter en veel meer beschikt.

Lenovo Ideapad S340

Tijdens de Prime Day zijn er kortingen op enkele laptops van het merk Lenovo. Waaronder deze Lenovo Ideapad S340 voor 439 euro. De Windows 10-laptop beschikt over een 14 inch scherm, Core i3-processor (met 8GB werkgeheugen) en 128 GB aan opslag. De laptop is dankzij zijn redelijk beperkte grootte makkelijk mee op pad te nemen. Ben je op zoek naar een ander laptop, zoals een Chromebook, neem dan even een kijkje in het overzicht van Lenovo laptop-aanbiedingen.

Razer Kraken Tournament Edition

Het merk Razer staat bekend om zijn hoogwaardige gaming accessoires, met name voor de pc. Verschillende producten van Razer zijn tijdens de Prime Days afgeprijsd, zowel accessoires als volwaardige gaming-laptops, hoewel de laatstgenoemde categorie weinig hoge kortingen opleveren. De Razer Kraken Tournament Edition (€ 49,99) is behoorlijk afgeprijsd en een interessante deal voor wie op zoek is naar een goede bekabelde koptelefoon met microfoon. Ook is er een usb-audiocontroller aanwezig, waarmee je het volume bedient of de microfoon uit zet. Handig voor je console en pc; ook als je niet aan het gamen bent.

Samsung Galaxy Watch Active2

Ben je op zoek naar een veelzijdige én mooie smartwatch, dan kom je al snel uit bij Samsung, dat zijn horloges gewoon uitrust met ronde schermpjes. Bij deze deal is mooi wel een subjectief begrip, want hoewel de Samsung Galaxy Watch Active2 Explorer Edition flink afgeprijsd is tot 173 euro, is alleen nog de goudroze uitvoering beschikbaar.

ASUS laptops

Verschillende laptops van ASUS zijn afgeprijsd, voor wie op zoek is naar een laptop van een vertrouwd merk. De echte koopjesjagers zullen hun neus er wellicht voor ophalen, want de kortingen zijn relatief laag en komt neer op een paar tientjes voor een laptop. De ASUS Vivobook S14 valt op, niet vanwege de hoge korting dus, maar omdat het een laptop is met een aanraakschermpje in het touchpad. De 14 inch Windows 10-laptop is afgeprijsd naar 698 euro.

JBL Charge 3

Een zestal bluetooth-audioproducten van JBL zijn met korting verkrijgbaar: speakers, in-ears, een soundbar en een draadloze hoofdtelefoons. Vooral de JBL Charge 3 is een stuk goedkoper: € 88,60. De speaker geeft een krachtig geluid en omdat hij volledig snoerloos is dankzij de accu en bluetooth-verbinding, kun je hem meenemen waar je ook de muziek wilt hebben.

iRobot Roomba 692

Eindelijk een excuus om niet meer met de stofzuiger door het huis te gaan: de robotstofzuigers zijn in de aanbieding. Eén van de betaalbaarste varianten is de iRobot Roomba 692 (€ 203,30). Is je huis chronisch echt heel vies of zoek je tevens een excuus om niet te hoeven dweilen? Er zijn diverse stofzuig- en dweilrobots in de aanbieding. Maar let wel op, sommige varianten zijn wat karige aanbiedingen.

Mechanisch Trust gaming-toetsenbord

Bij het merk Trust weet je wat je krijgt: scherpe prijzen voor acceptabele kwaliteit, voor producten als muizen, toetsenborden, pc-speakers en headsets. Alleen is het ontwerp (om het subtiel te brengen) niet altijd voor iedereen weggelegd. Trust houdt van rgb-ledjes, pretentieuze patroontjes en extreem hoekige ontwerpen. Wie daar echter doorheen kan kijken heeft bijvoorbeeld voor € 37,89 al een verlicht mechanisch gaming-toetsenbord. Er zijn veel producten van Trust in de aanbieding, waarvoor Amazon een hele pagina heeft ingericht.

Netgear 8-poorts switch

Heel sexy is het niet, maar mocht je thuisnetwerk (nog) een extra switch kunnen gebruiken, dan is deze Netgear GS308E 8-Poorts Gigabit Ethernet switch (€ 23,60) een handige optie. Zo kun je meer thuisnetwerk-apparaten voorzien van een snellere en stabielere bekabelde internetverbinding. Wie wat meer hardcore-netwerkapparatuur nodig heeft, zoals een switch met 24 poorten, kan ook terecht bij de Netgear-aanbiedingen van Prime Day.

Seagate Portable Drive (2TB)

Externe harde schijven en opslagcapaciteit beschikken over een regel: er is nooit genoeg. Met deze externe schijf van Seagate kom je echter aardig in de buurt, dankzij de opslagcapaciteit van 2TB. De schijf beschikt over een usb 3.0-stekker, om de data over te zetten. Met een prijskaartje van 47,91 is de externe harde schijf bovendien erg aanlokkelijk.

Lamicall Laptopstandaard

Met deze laptopstandaard van Lamicall maak je het thuiswerken wat comfortabeler voor jezelf. Geschikt voor 10-17.3-inch laptops. De standaard is in 360 graden te draaien. Daarnaast zorgen de rubberen pads dat de laptop verhoogd ligt en de warmte beter weg kan komen. 15% in prijs verlaagd. De standaard kost nu € 29,74.

Philips Luchtreiniger Series 800

De Series 800 van Philips is een klein formaat luchtreiniger met automatische zuivering. Middels een 4-stap kleurindicatie kun je de luchtkwaliteit in huis in de gaten houden. Geschikt voor ruimtes tot 50 m2. Nu te verkrijgen voor € 106,30.

Logitech Speaker System Z623

Een speaker-systeem is al gauw een upgrade voor de standaard audioprestaties van je laptop- of monitor- speakers. Met deze 200 watt 2-1 speakerset realiseer je vrij eenvoudig beter geluid. 45% prijsvermindering vandaag. De speakers gaan voor € 110,00 de deur uit.

Ultimate Ears Wonderboom

De Wonderboom is een draadloze bluetoothspeaker met een diepe bas. De batterijduur is 10 uur. Een groot pluspunt is dat de Wonderboom volledig waterdicht is. € 46,92 euro kost het op dit moment.

Irobot Roomba 981 Robotstofzuiger

Verwijder heel eenvoudig vuil, dierenharen en kruimels met deze robotstofzuiger van Irobot. De stofzuiger is aan te sturen via je stem beschikt over twee vloerborstels. Het apparaat kan zowel met tapijt als harde vloeren overweg. De Irobot Roomba 981 is van € 531,88 afgeprijsd naar € 417,20.

Amazon-producten

Natuurlijk maakt Amazon ook van de gelegenheid gebruik om zijn eigen producten voor een goede prijs aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan producten in de Ring-serie.

Ring Video Doorbell 3 Plus

De slimme deurbel van Amazon’s Ring hoeft geen introductie meer. Het typerende deurbel-geluidje is inmiddels ook wel bij iedereen bekend. Dankzij de full-HD-camera in de deurbel kun je op je smartphone scherp zien wie er voor de deur staat. Handig ook als je niet thuis bent, zo kun je met de microfoon alsnog wat zeggen. De Ring Video Doorbell 3 Plus is zeventig euro afgeprijsd en kost nu € 159,-.

Ring Indoor Cam

De Ring Indoor Cam is twintig euro afgeprijsd (€ 39,-). Met deze camera kun je alles binnenshuis in de gaten houden. Je kunt de beelden bekijken via de Ring-app op je smartphone. Ook in deze camera is een microfoontje ingebouwd, zodat je wat kunt zeggen tegen bijvoorbeeld je huisgenoten.

Ring Stick Up Cam

Eigenlijk lijkt de Ring Stick Up Cam op de Indoor Cam die hierboven staat, met als voornaamste verschil dat je hem ook buiten op kunt hangen. Bijvoorbeeld als bewakingscamera in de tuin. Handig is ook dat er bewegingsdetectie is, zodat je een melding krijgt via de app als er bewegingen zijn in de tuin.

Ring Floodlight Cam

Wanneer er iemand aan de (achter)deur staat, is het in het donker lastig te zien wie het is. De Ring Floodlight Cam (€ 199,-) is daarom uitgerust met twee felle lampen die aan gaan bij bewegingsdetectie (of wanneer je ze zelf aanzet natuurlijk). Bovendien heeft de camera infrarood, om de bewegingsdetectie waar te nemen.

Ring Alarm

Het Ring Alarm (€ 199,-) is het complete alarmsysteem van Amazon’s Ring. De set bestaat uit een basisstation, contactsensor, bewegingsdetector, bedieningspaneel en een signaalversterker.

Amazon Kindle

De Amazon Kindle met ingebouwde schermverlichting is in de aanbieding. Verstel zelf de helderheid van het scherm zodat je zowel overdag als ’s nachts kunt lezen. Er staan miljoenen boeken in de bibliotheek. Maak je geen zorgen over de accuduur, volledig opgeladen gaat deze e-reader weken mee. Nu afgeprijsd van € 89,99 naar € 59,99. Verkrijgbaar in zwart en wit.

Amazon Paperwhite

De Amazon Kindle Paperwhite wordt ook goedkoper aangeboden. Ten opzichte van de reguliere Kindle heeft de Paperwhite een hogere resolutie, meer opslagmogelijkheden en een ontwerp met geheel vlakke voorzijde. Deze e-reader is er in een 8GB, een 32GB en een 32GB + wifi + 4G uitvoering.

Amazon Oasis

De verscheidene versies van de Amazon Kindle Oasis zijn ook afgeprijsd. Deze Oasis heeft een 7 inch scherm (groter dan het 6 inch scherm van de reguliere Kindle) en is waterdicht. Daarnaast beschikt dit product over een instelbare warmte lichtkleur en een betere schermverlichting. Zowel de 8GB wifi, de 32GB wifi en de 32GB + 4G + wifi versie zijn tijdelijk in prijs verlaagd. Ook beschikbaar in het goud.