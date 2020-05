De vele gezichten van Pac-Man

Pac-Man bestaat vandaag 40 jaar! Je kent hem als de gele bol die maar uit een paar pixels bestaat, maar door de jaren heen heeft het personage er niet altijd hetzelfde uitgezien. Daarom de evolutie van Pac-Man, om te bewijzen hoe tijdloos hij is. Waka waka!

1. Pac-Man, zoals iedereen hem kent sinds 1980

De eerste arcadekast met Pac-Man erop werd op 22 mei 1980 geplaatst in een Japanse arcadehal. Doel van het spel is om alle witte stipjes in een level op te eten zonder geraakt te worden door de gekleurde spookjes. Door fruit te eten, kun je tijdelijk de tegenaanval inzetten. De hoogst haalbare score is om technische redenen 3.333.360 punten. Slechts drie mensen is dat tot op heden gelukt.

2. Pac-Man, zoals afgebeeld op de originele arcadekasten

Arcadekasten zijn van de buitenkant vaak mooi versierd. Bedoeling was immers om op te vallen in (meestal bedompte) hallen vol met soortgelijke bakbeesten. De knalgele 'cabinet' van Pac-Man sprong zeker in het oog, hoewel de hoofdpersoon zelf er nauwelijks in te herkennen is. Pac-Man heeft toch helemaal geen voeten?

3. Pac-Man, in zijn eerste verschijning met armen en kekke rode laarsjes

Het duurde niet lang voor de populariteit van Pac-Man de arcadehallen ontsteeg. Om meer met het personage te doen, hadden de bedenkers meer nodig dan enkel een geel bolletje. Het karakter kon wat meer persoonlijkheid gebruiken. Zo kreeg Pac-Man twee felrode laarzen en twee handschoenen aangemeten. En zelfs een neus! Helemaal het heertje.

4. Pac-Man, als de held in zijn eigen tekenfilmserie (1982)

Speelgoed gebaseerd op tekenfilmseries en tekenfilmseries gebaseerd op speelgoed definieerden voor veel kids de jaren '80. Denk bijvoorbeeld aan Transformers. Pac-Man kon niet achter blijven. Pac-Man: The Animated Series heeft de eer de eerste tv-serie te zijn die op een game gebaseerd is. Er werden 44 afleveringen van gemaakt, geproduceerd door niemand minder dan Hanna-Barbera, bekend van o.a. Tom en Jerry, The Flintstones en Scooby-Doo.

5. Pac-Man, zoals te zien in zijn eerste 3D-avonturen (2000)

Pac-Man zou door de jaren heen op tal van spelcomputers uitkomen. We maken een sprong naar het jaar 2000, waar een nieuw tijdperk zich aandrong. Pac-Man: Adventures in Time lanceerde voor de pc en voor het eerst in een 3D-jasje. Het personage moest immers wel een beetje met de tijd mee gaan. Desondanks verschilde de gameplay niet zoveel van het origineel. Daar zouden nog genoeg kansen voor komen.

6. Pac-Man in zijn eigen racegame, Pac-Man Kart Rally (2012)

Kijk maar eens naar Pac-Man Kart Rally. Een van de vele 'spin-offs' waar een karakter als Pac-Man zich goed voor leent. Het is overigens niet eens de enige racegame met Pac-man in de hoofdrol. De makers hoopten duidelijk een graantje mee te pikken van het succes van Mario Kart. Maar daar kon zélfs zo'n bekend gezicht als Pac-Man niet aan tippen.

7. Pac-Man in een bescheiden bijrol in de animatiefilm Wreck-It Ralph (2012)

In 2012 maakte Pac-Man een uitstapje naar de filmwereld in Wreck-It Ralph. Die film van Pixar staat bekend om zijn vele cameo's (gastoptredens) van helden en schurken uit de rijke videogame-historie. Natuurlijk kan Pac-Man dan niet ontbreken!

8. Pac-Man vecht tegen andere gamefiguren in Super Smash Bros. voor de Wii U. (2014)

Super Smash Bros. is een vechtspel voor Nintendo-consoles waarin gamepersonages met elkaar op de vuist gaan. Dat begon met figuren van Nintendo zelf, maar inmiddels is het aanbod aan 'fighters' veel breder. En zo is inmiddels ook Pac-Man te selecteren. Toch handig dat hij in de tussentijd armen en benen heeft gekregen om zichzelf mee te verdedigen. Wel zo eerlijk.

9. Pac-Man vernietigt de aarde in de speelfilm Pixels (2015)

In de film Pixels moeten bekende filmsterren als Adam Sandler, Kevin James en Peter Dinklage de aarde verdedigen tegen klassieke en levensgrote spelfiguren. Naast o.a. Space Invaders en Donkey Kong neemt men het ook op tegen - hoe kan het ook anders - Pac-Man. Er is een kleine gastrol weggelegd voor Toru Iwatani, de originele bedenker van Pac-Man.

10. Pac-Man opnieuw op het witte doek in Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Twee jaar later zien we Pac-Man weer op het bioscoopscherm, hoewel je dit keer wel goed moet opetten. De Marvel-film Guardians of the Galaxy Vol. 2 staat bol van de verwijzingen naar popcultuur uit de jaren '80. In de finale vechten de Guardians tegen slechterik Ego, die verschillende vormen aanneemt. Waaronder kort die van onze grote vriend Pac-Man!

Gefeliciteerd, Pac-Man! Nu op naar de 80!