'Deel Linux Mint-gebruikers laks met updates'

2021-02-24T11:17:00

2021-02-26T11:11:15

Volgens de ontwikkelaars van Linux Mint lopen er nog teveel gebruikers achter met systeemupdates. Naar schatting is een aanzienlijk deel blijven steken op een versie van Linux Mint 17, waar al twee jaar geen beveiligingsupdates voor zijn uitgebracht.

Wil je als Windows-gebruiker eens aan Linux proeven, dan wordt de Linux Mint-distributie vaak aangeraden omdat de gebruikservaring tussen beide besturingssystemen overeenkomt. Een van de verschillen is echter dat updates niet automatisch worden doorgevoerd. Dit kan handmatig met de ingebouwde Update Manager, maar niet iedereen lijkt zich daarvan voldoende bewust. Daarvoor wordt gewaarschuwd op de ontwikkelaarsblog van Linux Mint.

Er zijn geen exacte aantallen van het aantal Mint-gebruikers dat achterloopt, omdat het besturingssysteem dat soort gegevens (in tegenstelling tot Windows) niet doorstuurt. De makers speculeren dat tussen de 5 á 30 procent op Linux Mint 17 is achtergebleven. Een van de redenen hiervoor is dat er in versie 17 van Linux Mint nog geen melding wordt gegeven zodra er nieuwe updates klaarstaan. In nieuwere edities is dit wel het geval, waardoor gebruikers zo'n update mogelijk ook sneller uitvoeren.

Risico's

De makers van Mint wijzen ook op het bestaan van snapshots, ofwel momentopnames. Die functie komt overeen met het maken van een systeemherstelpunt in Windows. Mocht er tijdens een update iets misgaan, dan kun je het proces op deze manier eenvoudig weer terugdraaien zonder verlies van gegevens.

Hoewel de ontwikkelaars aan de bel trekken, zijn er voor Linux Mint-gebruikers niet direct acute gevaren. Verspreiders van malware richten zich nauwelijks op dit besturingssysteem. Zij hebben hun pijlen juist gericht op Windows, waar veel meer potentële slachtoffers te vinden zijn.

Lees bij onze collega's van PCM meer over het installeren van Linux Mint. Ook het instellen van momentopnames komt daar aan bod.