Discord geeft Android-app een belangrijke update

2022-08-03T09:11:39

2022-08-03T09:12:46

De Android-app van Discord gaat op de schop. Het team achter de app wil updates voortaan gelijktijdig uitbrengen met de desktop- en iOS-versies.

Als Android-gebruiker ben je wellicht gewend dat Discord-gebruikers op iOS en desktops hun updates eerder krijgen en dat je soms maanden moet wachten totdat je dezelfde opties krijgt.

Maar daar komt dus in de toekomst verandering in. Discord wil er namelijk voor zorgen dat alle apps van het bedrijf gelijktijdig ge├╝pdatet worden. Dat meldt het in een recent gepubliceerde blog.

Discord op Android

Mogelijk gaan de verschillende versies van de app dankzij dit besluit ook sterker op elkaar lijken. Discord wil voor dit proces namelijk React Native, van Meta, gaan gebruiken.

Dat is opensource software waar Instagram, Microsoft Outlook, Shopify, Tesla, Pinterest en meer apps dankbaar gebruik van maken. De iOS-versie van Discord is hier reeds op gebouwd.

Over het algemeen gaan de verschillende apps van Discord dus op elkaar lijken; het lettertype wordt bijvoorbeeld overal gelijkgetrokken. Maar enkele functies zijn straks exclusief voor Android beschikbaar.

De uitrol van de gloednieuwe app is overigens begonnen. Het kan zijn dat je de update al ontvangen hebt, maar anders moet je nog enkele dagen of weken wachten tot het zover is.