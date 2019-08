Disney+: 4 streams tegelijk kijken

Op 12 november gaat Disney+ van start in Nederland. Met de streamingdienst van Disney kun je straks 4 streams met één account bekijken – oftewel: met jouw account kunnen ook je schoonmoeder, je buurman en je beste vriend meekijken.

Nu is het ‘delen’ van je account niks nieuws – bij grote concurrent Netflix kan het ook. Alleen zit je, wil je op vier apparaten kunnen kijken, dan vast aan het Premium-abonnement dat 13,99 euro per maand kost. Disney+ wordt veel goedkoper: 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar. Daarmee wordt het een geduchte concurrent van Netflix.

Ongelimiteerd downloaden

Voor die 7 euro per maand krijg je video’s en films te zien in hoge kwaliteit (maximaal 4K Ultra HD), waarbij je ook ongelimiteerd materiaal kunt downloaden om offline te kunnen bekijken. En als je een film zo leuk vindt dat je hem wel 10 of 20 keer wilt downloaden: geen probleem, er zit geen maximum aan het aantal keren dat je een bepaalde titel kunt downloaden. Je kunt tot zeven verschillende profielen aanmaken per account, die je kunt opleuken met avatars van je favoriete Disney-, Pixar-, Marvel- of StarWars-karakter.

Helemaal in het Nederlands

Nederland is een van de eerste landen waar de dienst uitgerold gaat worden. Vanaf de start is er een Nederlandstalige interface en kun je kiezen voor Nederlandse ondertitels en audio-ondersteuning. Je kunt de dienst gebruiken op allerlei verschillende devices. Uiteraard je smartphone (Android en iPhone), maar ook onder meer op de PS4, Xbox, Sony smart tv’s en Google Chromecast.

Disney+ aanbod

Op het moment van starten zullen er 500 films en 7500 afleveringen van series beschikbaar zijn. Daar zullen snel meer titels aan worden toegevoegd.