Disney+ gratis proberen is geen optie meer

2020-06-22T10:40:00

2020-06-22T10:40:28

De streamingdienst Disney+ is niet meer gratis uit te proberen. Wie het aanbod wil bekijken, dient direct een betaald abonnement af te sluiten. Dat kan voor 6,99 euro in de maand of voor 69,99 euro per jaar.

Tot voor kort bood Disney+ een gratis proefperiode aan van zeven dagen. Nu stelt het bedrijf dan de dienst aantrekkelijk genoeg geprijsd is om er meteen de portemonnee voor te trekken. Disney is overigens niet de enige die er zo over denkt. Eerder dit jaar stopte ook Netflix met zijn gratis proefversie, die daarvoor zelfs 30 dagen duurde.

Juist in Nederland zijn veel kijkers met Disney+ in aanraking gekomen doordat ze er niets voor hoefden te betalen. In ons land werd de streamingdienst als eerste ter beschikking gesteld. Het betrof toen nog een test, maar toch konden we zo'n twee maanden lang het hele aanbod aan films en series van Disney voor nop streamen.

Concurrentie

Inmiddels draait Disney+ in veel meer landen en met succes. In vijf maanden tijd liep het aantal abonnees al op tot 50 miljoen. Het duurt nog wel een poosje voor concurrent Netflix is ingehaald. Dat noteerde onlangs 182 miljoen abonnees, de afgelopen maanden mede gestuwd door het vele binnenzitten tijdens de coronacrisis.