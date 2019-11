Dit jaar 200 nepwebshops offline gehaald door politie

2019-11-11T09:48:00

2019-11-13T10:09:44

De Nederlandse politie heeft dit jaar rond de 200 nepwebshops offline gehaald. Wel is dat een stuk minder dan vorig jaar, omdat men selectiever te werk gaat en zich nu vooral op de 'grote jongens' richt.

Dat verklaart Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting, in een recente radio-uitzending van Radar. Vorig jaar rond deze tijd betrof het nog zo'n 300 gesloten namaak-webwinkels. Die daling heeft te maken met aangescherpte prioriteiten. Er wordt nu namelijk meer gefocust op sites die de meeste slachtoffers maken.

Als voorbeeld wordt Ringdong aangehaald, een website die zogenaamd handelde in videodeurbellen maar de producten vervolgens niet opstuurde. 450 kopers gingen daarmee het schip in, aldus van der Linden. Vaak is het zo dat gedupeerden in dit soort gevallen naar hun geld kunnen fluiten. De daders achter malafide webshops zijn lastig op te sporen.

Meer aangiftes

Wel is er een toename in het aantal aangiftes gemeten van 7 procent, voor in totaal al 47.000 aangiftes dit jaar. Daar heeft de politie alleen een hele kluif aan, te meer omdat er niet altijd sprake is van oplichting. Zo worden er al meldingen gedaan wanneer een product beschadigd wordt geleverd, iets wat wat in principe tussen de klant en de webshop onderling geregeld moet worden.