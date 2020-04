Doe de Windows 10-beveiligingscheck

Benieuwd of jij alles goed voor elkaar hebt qua het up-to-date houden van Windows 10? Volg dan nu de gratis Windows 10-cursus in Tech Academy.

Omwille van de veiligheid is het belangrijk dat je Windows 10-computer altijd helemaal bijgewerkt is met de nieuwste patches. Maar niet alleen Windows 10 zelf moet bij de tijd zijn, ook al je stuurprogramma's en softwarepakketten moet je af en toe controleren op updates.

Spoedcursus Windows 10 up-to-date

Ter kennismaking van onze online trainingsomgeving Tech Academy hebben we nu een handige gratis cursus voor je samengesteld. In de cursus Windows 10 up-to-date leer je alles over de instellingen van Windows Update, maar laten we je ook zien hoe je zoekt naar ontbrekende stuurprogramma's. Daarnaast laten we je zien hoe je met een handige tool al je geïnstalleerde programma's met nagenoeg één druk op de knop kunt bijwerken.